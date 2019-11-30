شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يلتقي المواطنين بساحة أبوالحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه سعيد بلقاء المواطنين، في كل المناسبات موجها حديثه لهم بأنه يريد الخروج من الدنيا له وليس عليه.

وشدد على أن ذلك يتطلب منه تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير كل الخدمات اللازمة ودعم المحافظة بما يتناسب مع وضعها العالمى أمام ضيوفها الوافدين يوميا لزيارتها.

جاء ذلك عقب انتهائه من صلاة الجمعة بساحة مسجد سيدى ـبوالحجاج الاقصرى، حيث استمع المحافظ لمشاكل المواطنين، ووعد بحلها جميعا، ووجه المحافظ شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديده الثقة في استمراره محافظا للاقصر مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده من اجل استكمال المشروعات المفتوحة والجديدة بالمحافظة إلى جانب الاهتمام بالسياحة والمناطق الاثرية والفندقة وتنفيذ خطة الدولة في مختلف القطاعات .

واكد خلال اللقاء أن «تجديد الثقة به من قبل القيادة السياسبة، سيكون لها اثر كبير في تطور الاقصر بعد الانتهاء من معرفة كل المشكلات ودراية كافة الملفات ومعرفة كل ما يحتاجه أهالي الأقصر».

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وأوضح أن الفترة المقبلة سيمون هناك حلول لعدد كبير من الأمور التي يتحدث عنها الشارع الاقصرى، لافتاً إلى انه قام بدعم 1050 عامل من عمال التربية والتعليم بمبلغ 3 ملايين جنيه لصرف رواتبهم، مؤكدا انه لا يتاخر في دعم أبناء الأقصر والوقوف بجانبهم.

واشار إلى أنه تم تركيب كاميرات في جميع الميادين والشوارع لضبط جميع المخالفات بما يتناسب مع وضع المدينة السباحى والحفاظ على الانضباط داخل شوارعها، مؤكدا ان الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من تطوير وتجميل جميع الميادين بما تتناسب مع مشروع الهوية البصرية.

وأكد أنه اعتمد، المخططات التفصيلية لعدداَ من المدن وهى أرمنت الوابورات بمدينة أرمنت والطارف بمدينة القرنة والزينية قبلى والحزام الأخضر بمدينة الأقصر والبياضية بالأضافة لأعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الشمس الجديدة التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية.

وأضاف أنه سيبدأ في مارس القادم تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتماماته الخاصة بصحة المواطن وتقديم خدمة طبية متميزة له مؤكدا ان الاقصر بعا مستشفيات عامة ومركزي. تضارع امبر المستشفيات وتقدم خدمة طبية متميزة للجميع من المواطنين أو السائحين الوافدين على المدينة.

وأوضح اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، أن تلك المخططات التفصيلية تفتح أفاق عمرانية جديدة تساهم في خدمة المواطنين في كافة مناحى الحياة، كما انها تساهم في القضاء على العشوائيات وتنظيم العمران في كافة مدن المحافظة، كما أنه يتم العمل على سرعة تلبية خدمات المواطنين والتحرك بكل السبل والإمكانات المتاحة على حل المشاكل، طبقاً لتوجهات المستشار محافظ الأقصر.