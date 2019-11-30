شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف لـ«المصري اليوم»: تعديات الأراضي وحل المشاكل أولويتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه مهتم جدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منحه كل الصلاحيات لتحسين حياة المواطن السويفي وطلب منى أن ينقل تحيات الرئيس لأهالي المحافظة.

وأكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن محافظة بنى سويف تحظى بعناية خاصة من الرئيس والدليل المشروعات العملاقة التي نفذتها الحكومة والقوات المسلحة في بنى سويف، ومنها محطة كهرباء غياضة وطريق الزعفرانة بنى سويف الذي ربط المحافظة بمحافظة ساحلية هي محافظة البحر الأحمر ومشروع محور عدلي منصور والمستشفى العام التخصصي.

وتابع: «كل هذه المشروعات حدثت في عهد الرئيس لبنى سويف ولم تحدث في أي عصر آخر في مدة زمنية تصل لـ5 سنوات.

وقال المحافظ إن هناك مشروعات مهتم باستكمالها منها مشروع تطوير كورنيش النيل الذي يعتبر متنفسا لأهل المحافظة وسيكون من أهم الألويات لي خلال الشهور الأولى.

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وأضاف أن بني سويف تحظى بموقع استثماري قوى لقربها من محافظة الجيزة والقاهرة ولذلك سيكون هناك اهتمام كبير بالمناطق الصناعية وخاصة الموجودة شمال المحافظة كوم أبوراضي الصناعية ومنطقة بياض العرب والعمل على إزالة كل المعوقات مع المستثمرين وعقد اجتماعات معهم.

وأشار إلى أن حركة المحافظين تعد ناجحا كبير للبرنامج الرئاسي والذي حقق الهدف منه وهو إعداد كوادر شبابيه للقيادة.

وتعهد ببذل قصارى جهده في مواجهة المشاكل وتطوير المحافظة وقال إن الرئيس كلفنا بملفي التعديات وتحسين حياة المواطن.

وأوضح أن الرئيس منح المحافظين سلطة كبيرة حينما قال لنا إن كل محافظ بمثابة رئيس جمهورية في محافظته.

وقال إن الرئيس قريب جدا من الشباب والدليل أنني تقابلت معه كثيرا أثناء دراستنا في البرنامج الرئاسى ومنتديات الشباب.