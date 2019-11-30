شكرا لقرائتكم خبر عن رواد الهندسة الحديثة توقع اتفاقية أعمال المقاولات الخاصة بمشروع الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع المهندس محمد محلب رئيس شركة «رواد الهندسة الحديثة» في سوتشي بروسيا أول إتفاقية خاصة بأعمال المقاولات الخاصة بمشروع محطة توليد كهرباء الضبعة النووية العملاقة. وشهد مراسم توقيع الاتفاقية رئيس شركة «روساتوم» ونائب رئيس شركة “أتوم ستروي أكسبورت مدير مشروع الضبعة.

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