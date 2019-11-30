شكرا لقرائتكم خبر عن وفد دبلوماسي مالطي يزور قلعة قايتباي.. ويتفقد الأبراج الرئيسية والسراديب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة الصياد مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية أن وفد دبلوماسي مالطي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية المالطي وحضور قنصل عام دولة مالطة في مصر زار قلعة قايتباى صباح الجمعة .
وأوضح «الصياد» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم – أن الوفد المالطي تفقد منطقة الاسوار والابراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة واعجب بما شاهده في القلعة مشيراً إلى أن الزيارة استمرت قرابة ساعة .
وأشار إلى أنه قدم شرحاً وافياً للوفد عن تاريخ القلعة باعتبارها الحصن الرئيسى لمحمد على ضد الغزاة.
وأضاف أن الزيارة شملت معرض الاحياء البحرية المرفق بالقلعة والسور الخارجى والحواصل والبهو والسراديب مشيراً إلى استمرار الاجراءات الأمنية المشددة وتواجد شرطة السياحة داخل القلعة طوال فترة الزيارة .
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