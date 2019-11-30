شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يلتقي رئيس أركان اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس ان البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم استقبل اليوم رئيس الأركان العامة اليونانية الوفتنانت جنرال George Kambas في أول زيارة رسمية له إلى مصر .

وأوضح أن رئيس الأركان العامة اليونانية قام باول زيارة إلى مقر بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية بالإسكندرية حيث التقى البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك معربا خلال اللقاء عن سعادته الكبيرة بالترحيب الحار الذي لقاه من البابا ثيودروس الثاني.

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وفي كلمة الترحيب قال البابا إن كل شيء هنا في الإسكندرية يذكرنا بمؤسس مدينة الإسكندرية في مصر المضيافة الإسكندر الأكبر، البلد الذي رحب بالمسيح الذي جاء إلى هنا كلاجئ«.

وأضاف: «إنه لأمر عظيم أن نعزز العلاقات بين اليونان ومصر، حيث أعلن البحر المتوسط أنه بحر من الصداقة والحب. متمنياً الصحة والسعادة لجميع أبناء القوات المسلحة المصرية واليونانية، وأن يحفظ الله أمن وسلام مصر واليونان».

وكان رئيس الأركان العامة في اليونان التقي خلال زيارته الرسمية مسؤولون عسكريون لبحث عدد من الأمور العسكرية من بينها القوة المتزايدة للتعاون العسكري بين الدولتين مصر واليونان، والذي نًوقش خلال الاجتماع الثنائي إمكانات التدريب المشترك وتبادل الخبرات لتحسين المهارات التقنية للجيشين. كما ناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره رحب رئيس الأركان العامة اليونانية اللفتنانت جنرال جورج كامباس بالعلاقات القوية بين البلدين وتعاونهما، مشددًا على رؤاهم المشتركة .