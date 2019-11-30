شكرا لقرائتكم خبر عن «اطمني» مبادرة للحد من الزواج المبكر بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع بالبحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بالتعاون مع منظمة بلان إنترناشونال، ندوة لمبادرة تحت عنوان «اطمني» للدعوة للحد من الزواج المبكر، بمشاركة مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب ووالرياضة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والكنيسة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص .

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ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بالمشاركة المجتمعية وجهود الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في النهوض بالمجتمع المحلى والعمل على تخفيف ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من الظواهر السلبية من خلال البرامج والندوات التوعوية للتعريف بكافة الانجازات الجارى تنفيذها في مختلف القطاعات بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي جميع المبادرات للنهوض بالدولة المصرية على جميع الاتجاهات والمحاور .

وشارك في فاعليات الندوة عدد من القيادات التنفيذية والمجتمع المدنى وشخصيات عامة بمركز أبوحمص وعدد من الفتيات تتراوح أعمارهن بين ١٣ إلى 1٧ سنة ممثلين من الفئات المختلفة من مدارس مختلفة ليكونوا قدوة لاقرانهم للتوعية من خطر الزواج المبكر للاطفال اقل من ١٨ سنة .

وأشارت رئيسة الجميعة إلى أن المبادرة تأتي ضمن فاعليات مشروع تمكين الفتيات في بيئة اكثر أمانا، ويتم تتفيذها بمدرسة الفنية بنات ومدرسة الارشاد الاعدادية بنات ومدرسة عبدالعزير مخيون الاعدادية بنات ومدرسة الزهراء الاعدادية بنات، بمشاركة عدد من الفتيات والاولاد من الفئات المستهدفة من قرى مركز أبوحمص.