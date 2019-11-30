شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: وفرنا 8 آلاف فرصة عمل للشباب لقراءة عدادات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن الشركة تمكنت في أقل من عامين من توفير ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء الجمهورية من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة شعاع، أن الشركة تتلقى يوميًا عشرات الطلبات للتوظيف بها ويتم اختيار الأفضل والأكثر انضباطًا، لافتًا إلى أن شروط شعاع فى التقدم لوظائفها بسيطة تتلخص في أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة والتعامل مع التكنولوجيا ومنضبطًا في العمل.

وأشار المدير التنفيذي للشركة أن جميع المتقدمين لوظائف شعاع يتم اختبارهم لمدة 10 أيام قبل التعيين للتأكد من التزامهم بالقواعد المنظمة للعمل والحفاظ على سرية بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أنه العامليين بشركة شعاع يتمتعون بحصولهم على التأمين الصحي لهم ولأسرتهم.

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