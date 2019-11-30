شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. وزير الأوقاف فى لقاء مفتوح مع الشباب حول مؤتمر الشأن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه قد تم تخصيص ثالث جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام لرؤية الشباب، وعلاقة السوشيال ميديا بالشأن العام، وتستضيفها مؤسسة دار الهلال ومجلة المصور، غدًا الأحد. Advertisements وأضاف الوزير، أن اللقاء سيعقد بحضور شبابي واسع جدًا من اتحاد طلاب الجامعات المصرية، وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشباب الأئمة، للتعرف على رؤيتهم لقضايا الشأن العام من جهة، والاستفادة بقدراتهم في التوعية بقضايا الشأن العام من جهة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الشباب المتميز علميًا وفكريًا وثقافيًا للمشاركة في اللجان والأعمال التحضيرية للمؤتمر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. وزير الأوقاف فى لقاء مفتوح مع الشباب حول مؤتمر الشأن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.