شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أردوغان تخصص لقصره ومؤسسته الدينية 14.5 مليار ليرة فى موازنة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت الميزانية المخصصة للقصر الرئاسى التركي، ومؤسسة دينية تابعة له، 14.5 مليار ليرة تركية، فى الموازنة العامة لعام 2020.

وأوضحت لجنة التخطيط والميزانية التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى البرلمان التركي، أن ميزانية قصر الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغت 3 مليارات و152 مليون ليرة تركية، فى حين بلغت ميزانية رئاسة الشؤون الدينية التركية، التابعة لأردوغان، 11 مليارًا و512 مليون ليرة ضمن موازنة العام المقبل.

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وناقشت لجنة التخطيط والميزانية، تقارير ديوان المحاسبات وميزانية الرئاسة التركية والمؤسسات التابعة لها، بحضور نائب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فؤاد أقطاي.

وحسبما أوردت الحسابات الختامية لرئاسة الشؤون الإدارية والمكاتب التابعة للرئاسة فى عام 2018، بلغت النفقات مليارًا و648 مليونًا و678 ألف ليرة تركية، واقترح أقطاى زيادة ميزانية القصر الرئاسى بنسبة 11.8% ليصل المبلغ إلى 3 مليارات و152 مليونًا و937 ألف ليرة تركية، وذلك طبقا لما نشره موقع تركيا الآن.

وأضاف أقطاى فى عرضه أن نفقات رئاسة الشؤون الدينية التركية فى عام 2018 كانت 8 مليارات و356 مليونًا و36 ألف ليرة تركية، وفى 2019 بلغت 10 مليارات و445 مليونًا و979 ألف ليرة تركية، واقترح زيادتها فى ميزانية 2020 إلى 11 مليارًا و519 مليونًا و609 آلاف ليرة تركية، لتتجاوز ميزانية الشؤون الدينية ميزانيات 6 وزارات معًا.