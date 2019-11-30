شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان إقامة عزاء النائب محمد بدوى دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للنائب مجلس النواب محمد بدوي دسوقي، عن توقيت صلاه الجنازة، ومكان دفن الراحل الذى توفى منذ قليل إثر أزمه قلبية داخل حفل زفاف نجلته.

وكشفت الصفحة قائلة "إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى النائب محمد بدوى دسوقى، والجنازة من مسجد بدوى بشارع البحر الأعظم والعزاء بنفس العنوان".





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وتوفى منذ قليل النائب محمد بدوي دسوقي، إثر ازمة قلبية، داخل فرق نجلته في احدى فنادق القاهرة الكبرى.

وكان آخر ما كتبه النائب الراحل، عبر حسابه الشخصي، هي تهنئة المنتخب الأوليمبي يوم 17 نوفمبر الجارى، بالفوز بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل لكأس العالم ٢٠٢٠ بطوكيو".