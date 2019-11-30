شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تشغيل خط الربط مع "السودان" منتصف ديسمبر بقدرة 50 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارٍ الانتهاء من تركيب بعض المهمات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مضيفًا أن هذه المهمات خاصة بالجانب السودانى وليس المصرى.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجاوات منتصف الشهر المقبل، موضحًا أنه سيتم تشغيل باقى المراحل تدريجيًا لحين انتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسٍ لم يتجاوز الـ6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع.