الحكم على متهمى "خلية الوراق الإرهابية الثانية" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم على متهمين اثنين في القضية المعرفة إعلاميًا "خلية الوراق الإرهابية الثانية".

وجاء بأمر الإحالة أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وشرعا المتهمان وثالث متوفى في قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.