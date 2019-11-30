مصر | بعد معاشرتها لمدة عام بدون زواج.. موظف "أبو زعبل" قتل عشيقته بأبشع طريقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد معاشرتها لمدة عام بدون زواج.. موظف "أبو زعبل" قتل عشيقته بأبشع طريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمعتهما نيران العشق، ولذة اللقاء، وفرقتهما نيران الغضب والخطيئة، ولكن هذا هو حال طريق الشيطان الذي يزين للسائرين فيه كل الشهوات والملذات، ليستفيقوا على كارثة محققة قد تودي بهم إلى حبل المشنقة.

خيوط تتقاطع لتجمع عشيقين

قبل نحو عام، تقاطعت طرق "محمد"، 38 سنة، موظف بسجن أبو زعبل، مقيم في حدائق القبة، مع "فاطمة"، التي تصغره بعامين فقط، وهي ربة منزل، تعيش في شقة ب 1 شارع المسجد الأقصي، بمنطقة المنشية الخلفي، بنطاق القسم، وقد ارتبط الطرفان بعلاقة زاد الشيطان من لهيبها بنار الرغبة والشهوة.

الشيطان ثالثهما

عام كامل جمع العشيقان علاقة آثمة، وكان يعاشرها كأنهما زوجين، ولكن دون رابط الزواج المقدس، لتظل العلاقة في جنح الظلام ينسج خيوطها الشيطان على مهل، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في يوم الجريمة، حيث نشبت مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، فاندفع الدم إلى مخ المتهم، وقرر الخلاص من عشيقة الأمس، بأبشع طرق الانتقام، وأحرقها حية، وسكب بنزين عليها واشعل النيران بجسدها الذي طالما كان فخا يقع فيه مرة تلو الأخرى، إلا أنها تشبثت بالحياة وحاولت الاستغاثة وعندما أدركت النهاية البشعة، حاولت أن تأخذه معها وأمسكت به، ما أصابه بحروق بذراعيه، لكنه تمكن من الإفلات منها.

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السقوط في أيدي رجال الأمن

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان بمكتبه كالعادة عندما تلقى إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة ب 1 شارع المسجد الأقصي، بمنطقة المنشية الخلفي، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الـ10، ووفاة قاطنة الشقة "فاطمة" 36 سنة، ربة منزل إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم.

وباستكمال الفحص تبين خروج أحد الأشخاص مصاب بحروق بالذراعين، وبالتحري امكن تحديده "محمد" 38 سنة، موظف بسجن أبو زعبل ومقيم حدائق القبة مصاب بحروق بالذراعيين، وأنه على علاقة بالمتوفية منذ سنة تقريبا تطورت إلى لقاءات غير شرعية وأنه كان صحبتها قبل الحادث.

وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، أنه يوم الجريمة حال تواجده معها بالشقة حدثت مشادة كلامية قام على إثرها بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها وأثناء ذلك اندفعت عليه المتوفية فحدثت إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.