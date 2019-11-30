شكرا لقرائتكم خبر عن أدباء سيناء يحيون ذكرى شهداء «مسجد الروضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الذكرى الثانية للهجوم الإرهابى على مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، والذى راح ضحيته 305 شهداء من أهالى القرية، وذلك بفعالية بعنوان «شهداء الروضة.. أحياء فى القلب»، وذلك فى مقر المؤسسة بمدينة العريش.

وشاركت نوادى «أدب العريش»، و«أدب البادية»، والمؤسسات والجمعيات الأهلية وقيادات ورموز المجتمع المدنى فى المحافظة فى اللقاء الذى حضره عدد من الشعراء والأدباء من أبناء المحافظة، منهم عبدالكريم الشعراوى، عطالله الجداوى، محمود طبل، سمير محسن، محمود فخر الدين، رضوان سالمان، محمد عابد، عبدالقادر عيد عياد، وأحمد سيف الدين عيد، والذين قدموا قصائد بالعامية والفصحى، وبعض القصص القصيرة، لتأبين الشهداء.

وقدم الطالب سليم سويلم سليمان، بكلية التربية بجامعة العريش، أحد الناجين من المجزرة، شهادته حول الواقعة وقال: «الناجون وأقارب وأهالى الشهداء يؤمنون بقضاء الله وقدره وحسن تدبيره ولن ينسوا ما مر بهم». وأوضح أن الحادث، الذى راح ضحيته المئات، منهم 21 من أقاربه، يفوق أشد الكوابيس رعباً، وأنه نجا بأعجوبة إذ إن رصاص الإرهابيين اخترق جسده وفكه، حيث دخل فى رحلة علاج طويلة.