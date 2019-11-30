شكرا لقرائتكم خبر عن موسم التخييم فى «وادى الجِمال».. متعة مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية ديسمبر، يبدأ هواة التخييم فى التوجه إلى محمية وادى الجِمال بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، بعضهم يقيم معسكر تخييم، وينظم برنامجًا سياحيًا بريًا وبحريًا لزيارة أشهر وأجمل معالم المحمية والقيام برحلة سنوركلينج فى أجمل الشواطئ لمشاهدة الشعاب المرجانية والسلاحف والأسماك الملونة أو التوغل فى الصحراء برحلة سفارى مع انخفاض حرارة الجو ليلًا وسطوع الشمس نهارًا.

وتشمل أنشطة التخييم حفلة للجلوس حول النار للتدفئة وشَىّ لحم الخرفان والتحدث عن قواعد التخييم والمشى فى البرية وتحديد الأماكن التى ستتم زيارتها فى المحمية مثل شاطئ القلعان وغابات أشجار المانجروف النادرة ومنطقة حنكوراب، المُصنَّفة كأجمل شواطئ العالم، والسباحة فى بحيرة النيزك.

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وتتراوح مدة التخييم بين 3 و5 ليالٍ، ويكون المبيت فى خيام فردية أو ثنائية أو ثلاثية، حسب رغبة كل مشارك، مع اختلاف الأسعار، ويتم الالتزام بمواعيد تناول الوجبات والتحركات كما هى معلنة من جانب مشرفى تنظيم معسكر التخييم.

ويجب على كل مشارك اصطحاب حقيبة سفر متوسطة الحجم، تضم الملابس المناسبة لمدة التخييم، مثل: «فوطة وملابس بحر وطاقية أو شال للرأس والأدوات الشخصية وعدة سنوركلينج ولايف جاكيت وباور بانك وكاميرا لمحبى التصوير وكوب غير قابلة للكسر».

وتتراوح تكلفة المشاركة فى معسكر تخييم لمدة 3 أيام بين 1500 و2000 جنيه، شاملة الانتقالات من القاهرة إلى مرسى علم، ووجبتى إفطار وعشاء، وزجاجة مياه صغيرة مع كل وجبة، ورسوم دخول المحمية، ورسوم التخييم على البحر، وجميع التصاريح والموافقات اللازمة.