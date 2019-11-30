شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة تعتدى على تلميذ ابتدائى بالعكاز.. ووالدته: «عايزة حق ابنى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرّرت والدة تلميذ بالصف السادس الابتدائى بالدقهلية محضر شرطة ضد مُعلِّمة بمدرسة مصطفى كامل المشتركة بقرية السبخاوية التابعة لمركز بلقاس، تتهمها فيه بالاعتداء على ابنها بعكاز كان يستخدمه فى السير، لإصابته فى القدم، ما نتج عنه شرخ وكدمات ووضع جبيرة.

وقالت والدة التلميذ مهند حسام عبدالمجيد، «المجنى عليه»: «ابنى وقع على رِجْله، وأخذ «عكاز» معاه المدرسة يستند عليه أثناء السير، وفوجئت باتصال تليفونى من زملائه بأن الأبلة، مدرسة النشاط، نازلة ضرب على رِجْل (مهند)، وبيقولوا: الحقى ابنك هتموِّته، فأخدت الطريق جرى للمدرسة، ووجدت ابنى فى مكتب المدير، فى وجود لجنة تحقيق من الإدارة كانت موجودة بالصدفة».

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وأضافت: «اللجنة كانت جاية تنقل المدير، وكان تلاميذ المدرسة نازلين للفسحة بيهتفوا: عايزين الأستاذ وليد، مدير المدرسة».

وتابعت: «بسبب وجود مشاكل بين المدير ومعلمة الأنشطة، غضبت لهتاف الطلاب، وجرت خلفهم، ولأن (مهند) ابنى لم يستطع الجرى بسبب إصابته، أخذت العكاز منه وضربته على رِجْله عدة مرات حتى أُصيبت بكدمات وشرخ، والطبيب وضع لها جبيرة»، مضيفة: «ابنى اتعقّد وقالِّى مش هاروح المدرسة تانى لأن الأبلة ضربتنى أمام زملائى».

وأكد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه أحال الواقعة إلى التحقيق فورًا، وسوف تنتقل لجنة إلى المدرسة للتحقيق مع جميع الأطراف، مضيفًا: «المدرسة بها مشاكل بين المدير وعدد من المدرسين، وسوف نقوم بنقل الجميع حتى يعود الهدوء إلى المدرسة».