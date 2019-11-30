شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ممنوعات يجب على الإعلاميين تجنبها طبقا لمدونة السلوك المهنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة الإعلاميين، أعضاءها بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، وحول هذا الأمر، يرصد ”الخليج 365” 5 ممنوعات على الإعلاميين وفقا لمدونة السلوك المهنى كالتالى:
- الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدى إلى تبريرها أو تحبيذها وتجنب التأثير على الرأى العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة.
- الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.
-الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التى تروج الدجل والشعوذة والخراقات وتغييب العقل.
-الامتناع عن الممارسات التى يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف وعلى رأسها السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أى ظرف من الظروف.
- الامتناع عن الإساءة إلى الشعوب بما يضر بمصالح الشعب المصرى.
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