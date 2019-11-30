شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم الشتاء الملونة تُزين السماء بألوان زاهية وتستمر بشكل متكرر طوال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الانقلاب الشتوي فإن طبقة الستراتوسفير فوق القطب الشمالى للكرة الأرضية تصبح باردة جدا، وهذا هو التفسير الوحيد لهذه السحابة الملونة التى تشبه القلب التى ظهرت يوم 26 نوفمبر الجارى بسماء (ابسيكو) فى السويد.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه الغيوم تسمى (غيوم الستراتوسفير القطبية) وحتى تتشكل تحتاج إلى أن تنخفض درجة الحرارة إلى حوالي ناقص 85 درجة مئوية تحت الصفر .

وأوضح التقرير، أن من المفارقات أن طبقة الستراتوسفير بطبيعتها جافة ما يجعل من الصعب أن يتشكل فيها أى نوع من الغيوم، ولكن عندما يصبح الهواء باردا للغاية هذا يجعل جزيئات الماء المتباعدة تندمج وتشكل بلورات جليدية، ومن ثم يسطع ضوء الشمس خلال تلك الجسيمات الجليدية وتنتج تلك الغيوم بألوان زاهية ويستمر ظهورها بشكل متكرر طوال فصل الشتاء.