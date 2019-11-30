شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخصص خطوطا ساخنة للإبلاغ عن بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت هيئة السكة الحديد خطوطا ساخنة للإبلاغ عن حالات بيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء أو أى شكاوى تتعلق بالتلاعب في تذاكر القطارات، مؤكدة أن الأرقام المخصصة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وشملت الأرقام التى خصصتها هيئة السكة الحديد للإبلاغ عن شكاوى حجز التذاكر 01220008807 - 01220008806 - 01274422925 ـ 0225753555، داعية المواطنين إلى الإبلاغ فورا بأي شكاوى تتعلق ببيع التذاكر سواء ضد أشخاص عاديين أو صرافي تذاكر أو عاملين بالسكة الحديد.