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السكة الحديد تخصص خطوطا ساخنة للإبلاغ عن بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت هيئة السكة الحديد خطوطا ساخنة للإبلاغ عن حالات بيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء أو أى شكاوى تتعلق بالتلاعب في تذاكر القطارات، مؤكدة أن الأرقام المخصصة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وشملت الأرقام التى خصصتها هيئة السكة الحديد للإبلاغ عن شكاوى حجز التذاكر 01220008807 -     01220008806  -   01274422925 ـ 0225753555، داعية المواطنين إلى الإبلاغ فورا بأي شكاوى تتعلق ببيع التذاكر سواء ضد أشخاص عاديين أو صرافي تذاكر أو عاملين بالسكة الحديد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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