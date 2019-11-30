شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: وحدات لأسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

Advertisements

وقال «الجزار»، إن البروتوكول يهدف لإتاحة وحدات سكنية وفقًا للمتاح والمتوفر لدى الصندوق، سواءً لأسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، أو المواطنين مصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ممن لم يسبق لهم الحصول على أى وحدة سكنية، وذلك بسعر التكلفة الفعلية مضافًا إليها نسبة 5% مصروفات إدارية، وبخلاف قيمة الـ5% وديعة الصيانة.

كما وافق المجلس على مُقترح الأسس والمحددات والآليات لمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، باعتباره أحد المشروعات القومية، على أن يتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه تمت الموافقة على قيام المواطنين السابق تقدمهم للحجز ضمن محور النقابات الأعلى دخلًا ومحور ذوى الدخل الأعلى، وطبقًا للشروط التى تم التقدم عليها، باستكمال سداد مقدم الحجز إلى 20% من ثمن الوحدة السكنية بالإضاقة إلى قيمة الـ5% من ثمن الوحدة السكنية كوديعة للصيانة نقدًا، ثم سداد الجزء المتبقى من ثمن الوحدة السكنية مباشرة للصندوق على دفعات ربع سنوية على فترة سداد 5 سنوات دون فوائد، أو تمويلهم بنظام التمويل العقارى المدعوم ضمن بروتوكول وزارة المالية بفائدة 8% وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزى المصرى التى انتهت فى يناير 2019، وعدم تمكنهم من استكمال إجراءاتهم قبل ذلك التاريخ لعدم جاهزية الوحدات السكنية للتسليم، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.