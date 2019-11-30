التأمين الصحى الشامل: مساواة كاملة فى نوع ومستوى الخدمة لجميع المنتفعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن النظام الجديد لن يفرق بين المواطنين، بمعنى أن كل المواطنين سيحصلون على نوعا محددا من الخدمة التى تتميز بالجودة العالية.
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن النظام يقدم الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات المقررة بالقانون حتى يتم توفير مستوى جيد من الخدمة لها صفة الاستدامة.
وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الدولة تقدم خدمات متميزة فى المنظومة الجديدة والتسجيل فيها بوابة العبور للحصول على الخدمة والرعاية الطبية الكاملة.
وأشارت المنظومة، أن الأدوية التى تصرف فى المنظومة قوية وفعالة ومنتجة وفق أعلى مقاييس الجودة الدوائية.
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