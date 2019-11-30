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إخلاء محطة مترو في باريس بعد العثور على حقيبة مشبوهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا، أخلت جزءا من محطة مترو "غار دو نور" (Gare du Nord) شمالي العاصمة باريس، مساء الجمعة، إثر العثور على حقيبة مشبوهة.

وقالت الشركة في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن الإخلاء "استمر فترة وجيزة، لم تزد عن 40 دقيقة، وشمل جزءا من المحطة"، مضيفة أن التحذير بوجود جسم مشبوه هو"الثاني أو الثالث من هذا النوع اليوم الجمعة".

وأشارت إلى أن التحذير الخاص بتلك الحقيبة "انتشر بشكل واسع" بين المتواجدين في المحطة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاءت تلك الواقعة في باريس بعد حادثتي طعن واحدة في العاصمة البريطانية لندن، نتج عنها 3 قتلى بينهم منفذ الهجوم و3 مصابين، وحادثة أخرى في مدينة لاهاي الهولندية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

وتزامنت هذه الحوادث مع يوم "الجمعة السوداء"، حيث تقوم المتاجر بتخفيضات كبيرة ما يعزز حركة التسوق في هذا اليوم.

 

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