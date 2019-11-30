شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: منفذ هجوم جسر لندن خرج من السجن قبل عام تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، إن منفذ هجوم جسر لندن خرج من السجن قبل عام تقريبا، وذلك خلال كلمة له. وتابع: "يجب أن نواصل العملية الديمقراطية، ويجب إظهار الاحترام للضحايا وأسرهم".

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