شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح ورصد درجات امتحانات أولى ثانوى الورقية فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوى الذى يعقد ورقيًا للطلاب سيتم تصحيحه ورصد درجاته داخل المدارس الثانوى بكل الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن تصحيح امتحانات طلاب الصف الثانى الثانوى العام لطلاب الخدمات والسجون والمنازل والمستشفيات سيكون في المدارس أيضًا.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير المقبل ورقيا بنفس أسلوب التقييم الجديد فى الثانوية المعدلة الذى يخدم الفهم، كما يؤدى أيضًا طلاب الصف الثانى الثانوى العام "المنازل والسجون والخدمات" الاختبار ورقيًا أما طلاب الصف الثانى الثانوى المنتظمين يؤدون امتحان يناير إلكترونيًا على التابلت.