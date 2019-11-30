شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القوافل التعليمية المجانية بأسيوط لمواجهة الشائعات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار يومين متتاليين الخميس والجمعة 28-29 / 2019م وبالتعاون والتنسيق بين كل من وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم ووزارة الأوقاف ، وتحت عنوان مواجهة الشائعات والدعوة إلى القيم الأخلاقية والإيجابية الحميدة حاضر الشيخ محمد الامين وكيل مديرية أوقاف أسيوط فى ندوة تثقيفية استفاد منها نحو ألف طالب وطالبة، وذلك بمحافظة أسيوط بمركزى البدارى وديروط.

جدير بالذكر أن هذه القوافل التعليمية مجانية لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بها.

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