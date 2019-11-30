شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى: المرحلة الثانية تشمل 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة صحة المرأة عن أن المرحلة الثانية للمبادرة منتشرة فى 11 محافظة بالجمهورية هى الإسماعيلية والسويس والقاهرة والبحر الأحمر وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والمنوفية وشمال سيناء . وقالت مبادرة صحة المرأة إن السيدات يمكن لهن الاستفسار من خلال الخط الساخن التابع للمبادرة 15335 الذي يعمل على مدار الساعة ويقدم خدمات الاستفسار عن تفاصيل الفحوص والتحاليل. وأضافت مبادرة صحة المرأة أن الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة يوفر خدمات الاستدلال عن أقرب مركز للفحص فى المحافظات المتعلقة بالمرحلة الأولى والثانية.

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