شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس دافئ على كل الأنحاء نهارا بارد ليلاً، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيأ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 13 25

الاسماعيلية 12 25

السويس 15 25

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 15 24

نخل 06 23

نويبع 18 24

طابا 13 22

كاترين 03 19

الطور 16 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 14 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 13 26

أسوان 15 27

أبو سمبل 13 26

الوادي الجديد 11 25

شلاتين 19 28

أبو رماد 18 27

حلايب 22 26

رأس حدربة 21 25

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 20 32

الرياض 15 27

المنامة 21 27

أبو ظبي 20 27

الدوحة 20 28

الكويت 14 26

دمشق 05 19

بيروت 17 22

عمان 08 20

القدس 08 19

غزة 14 22

بغداد 10 22

مسقط 20 27

صنعاء 04 21

الخرطوم 19 33

طرابلس 14 21

تونس 12 20

الجزائر 10 19

الرباط 11 20

نواكشوط 19 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 15

إسطنبول 08 18

إسلام آباد 07 20

نيودلهي 11 24

جاكرتا 25 32

بكين 05- 06

كوالالمبور 24 32

طوكيو 05 11

أثينا 12 21

روما 06 16

باريس 03 08

مدريد 07 14

برلين 01 05

لندن 02 07

مونتريال 10- 02-

موسكو 04- 03

نيويورك 01- 06

واشنطن 02 07