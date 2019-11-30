شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. القاهرة تستضيف اجتماعا جديدا حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الأوقاف: مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم " النقل " تعلن فوز مصر بعضوية المكتب التنفيذى لمجلس المنظمة البحرية الدولية Advertisements رئيس الإنجيلية: كنيستنا تسمح بالطلاق لسببين فقط "علة الزنا وتغيير الدين" وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو فى إبريل الزراعة: صادرات الفاكهة والخضراوات المصرية إرتفع لـ 5 مليون طن القاهرة تستضيف اجتماعا جديدا حول سد النهضة يومى الاثنين والثلاثاء غدا .. اخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين "أرتيجيانو العالمى للحرف اليدوية" 100 دولة تشارك ومصر ضيف شرف المعرض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. القاهرة تستضيف اجتماعا جديدا حول سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.