اليوم.. وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان معرض الفنان فريد فاضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم السبت، معرض الفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، في السابعة مساء بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.

ويضم المعرض، الذي يقام تحت عنوان "مساحات من النشوة" ويستمر حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، نحو 40 لوحة فنية باستخدام الألوان الزيتية، يعبر خلالها الفنان عما بداخله من أحاسيس لتتناغم فيها الموسيقى مع الألوان الزاهية.

ومن ناحيته يقول فاضل: "إن معرض مساحات من النشوة يعبر عن النشوة في عدة أماكن حقيقية وملموسة وأخرى في القلب والوجدان، وترتبط كلمة النشوة في فكرنا بتغييب العقول والحصول على السعادة.. وفي الواقع أصبح الهدوء والسكينة من شبه المستحيلات وسط ضجيج الحياة المعاصرة، بينما تتبع ساعاتنا البيولوجية إيقاعا آخر لم يتغير منذ بداية الخليقة وهو في رأيي الأقرب لحالة التأمل والاستمتاع التي ننشدها ولا نعرفها".