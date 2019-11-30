مصر ضيف الشرف.. اليوم افتتاح معرض "أرتيجيانو" للحرف اليدوية بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تشارك اليوم السبت، في معرض "أرتيجيانو" للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا باعتبارها الدولة ضيف الشرف لعام 2019، مضيفة أن الجناح المصري في المعرض يشارك فيه أكثر من 50 عارضًا، بمنتجات مختلفة على مساحة 500 متر مربع.

وأكدت والي أن مشاركة مصر هذا العام، تأتي بعد اختيارها دولة شرف للمعرض العام الماضي، طبقًا لبروتوكول تعاون موقع مع منظمي المعرض؛ حيث تكون مصر بمقتضاه دولة شرف المعرض لعام 2019، وتسلمت بالفعل درع دولة الشرف من السنغال التي أُختيرت دولة الشرف للمعرض 2018.

كما أكدت والي أن بنك مصر هو الراعي الرئيسي للمعرض، وبنك الإسكندرية الشريك الاستراتيجي، وبالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مشيفة أنه تم الاتفاق مع الشركة المنظمة "ارتيجيانو إن فيرا" على وضع مصر في مكان استراتيجي يتوجه له الزوار دائمًا، وتوفير خطة تسويقية للداعية اللازمة لمشاركة مصر كضيف شرف في المعرض.

ويعد معرض لأرتيجيانو إن فيرا أهم حدث تجاري للمستهلك في العالم يحتفي بالحرفيين والمؤسسات الصغيرة ويحضره أكثر من مليون و300 ألف زائر ويعتبر فرصة تسويقية لمنتجات عالية الجودة، وبأسعار مناسبة وستتمكن مصر من عرض المزيد من المنتجات، وتحصل على فرص تسويقية أكبر كما سيساهم المعرض في فتح المزيد من الأسواق الأوروبية أمام المنتجات اليدوية المصرية خاصة أنها تملك مقومات المنافسة.