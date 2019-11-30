مسئولو الإسكان يتفقدون محاور العبور والتسعين و"JANNA" بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في القاهرة الجديدة، رافقه خلالها المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات.

وتفقد طلعت الأعمال الجاري تنفيذها على محاور المدينة (التسعين الجنوبي – التسعين الشمالي)، ومركز خدمات المدينة، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروع محور العبور الرابط بين التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذي يخدم المنطقة الصناعية (أكثر من 1400 مصنع)، والتي يعمل بها آلاف من الأيادي العاملة، ويخدم مشروعات الإسكان المختلفة، (أكثر من 40 ألف وحدة سكنية)، ما بين مشروعات (دار مصر – JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر)، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات، ما يزيد من أهمية هذا المحور الحيوي، والذي يتم العمل به حاليًا بشكل جيد.

وشملت جولة نائب رئيس الهيئة، متابعة العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر، ومنها أعمال (الطرق - تنسيق الموقع – تشطيبات)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، كما تفقد منطقة مثلث الأمل على طريق محور العين السخنة القديم الجاري تطويره من قبل الهيئة الهندسية بطول 13 كم كمرحلة أولى والمرحلة الثانية بطول 5 كيلومترات لربطه بطريق العين السخنة الجديد والطريق الأوسطي.

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كما تفقد طلعت، مصادر التغذية بالمياه بعدة مناطق، للتأكد من عملها بشكل شرعي وتحت سيطرة الجهاز، والتأكد من سلامة العدادات، والتنبيه على المختصين بمتابعة الأمر يوميًا، لإزالة أي مصدر مياه بدون عداد، أو بدون موافقة الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع المهندس جمال طلعت، والمهندس عادل النجار، الأعمال بمحور مثلث الأمل بطول (5.3 كم)، وأعمال ربطه بمحور الطريق الأوسطي (امتداد شارع التسعين الجنوبي) بطول (3.5 كم)، لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات بها.

وأكد النجار، إزالة بعض محطات خلط الخرسانة التي كانت تشغل حيز من طريق محور العبور، وجارٍ إزالة الإشغالات المتبقية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.