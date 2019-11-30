محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، طقس دافئ على جميع الأنحاء نهارًا بارد ليلاً. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 15 23
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 12 23
السلوم 12 22
سيوة 09 22
بورسعيد 17 23
دمياط 16 23
الزقازيق 13 25
الاسماعيلية 12 25
السويس 15 25
العريش 12 23
رفح 11 22
رأس سدر 15 24
نخل 06 23
نويبع 18 24
طابا 13 22
كاترين 03 19
الطور 16 25
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 18 27
مرسى علم 20 28
الفيوم 15 25
بنى سويف 14 24
المنيا 12 24
أسيوط 11 25
سوهاج 13 25
قنا 12 26
الأقصر 13 26
أسوان 15 27
أبو سمبل 13 26
الوادي الجديد 11 25
شلاتين 19 28
أبو رماد 18 27
حلايب 22 26
رأس حدربة 21 25
كانت هذه تفاصيل خبر بالدرجات.. الأرصاد تصدر بيانًا تفصيليًا بشأن طقس السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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