بلاغ من قس ضد مجهول استغل اسمه لنشر منشورات مسيئة للدين الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ):

أكد مصدر مسؤول أن أحد القساوسة قدم بلاغًا ضد شخص مجهول لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية منسوبة له ونشر منشورات مسيئة للدين الإسلامي.

وكان مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا قد تبلغ من أحد القساوسة (راعي إحدى الكنائس بنطاق المحافظة) بتضرره من شخص مجهول لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية منسوبة إليه، ونشر بعض المنشورات المسيئة للدين الإسلامي بها.

وأكد القس، في بلاغه، أنه لا صلة له مطلقاً بتلك الصفحة وعدم مسئوليته بما تتضمنه، مشيرًا إلى أنه بادر بتقديم هذا البلاغ ليبرئ ساحته تماماً.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.