"جابت الطفلين ومرجعتش تاني".. سيدة تترك توأما في حضانة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف إدارة البحث الجنائي بالجيزة جهودها لكشف ملابسات ترك سيدة طفلين "توأم" لدى مسؤولي دار حضانة بمركز أوسيم دون استلامهم مرة أخرى.

البداية بلاغ تلقاه المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، من شرطة النجدة بوجود طفلين "توأم" داخل حشانة بمنطقة بشتيل، تركتهما سيدة في ظروف غامضة.

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انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، واستمع لأقوال القائمين على إدارة الحضانة، وأفادوا بأن سيدة -أدلوا بأوصافها- حضرت أمس وتركت التوأم وغادرت سريعا.

ووجه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بنشر أوصاف الطفلين، ومراجعة بلاغات التغيب بالاقسام القريبة تنسيقا مع الأمن العام لتحديد هويتهما.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.