"خلاف على قيمة فاتورة".. تفاصيل فيديو استغاثة مواطن بقيادات الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت التحقيقات التي أُجريت بشأن الفيديوهات المتداولة لصاحب محل هواتف يستغيث بقيادات الداخلية للتدخل بعدما قدم له أصحاب مطعم بمنطقة المهندسين فاتورة باهظة الثمن وادعلى إصابته جراء مشادة بينهم.

وأكد مصدر أمني، إنه تم تداول مقطعين فيديو، تضمن الأول تضرر أحد الأشخاص من أحد المطاعم الكائن بشارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة لتقديم فاتورة باهظة القيمة له نظير مشروبات وأطعمة تناولها بالمكان، وإدعى حدوث إصابته بإصبع يده، وأنه سوف يتوجه للمستشفى، ويناشد قيادات الداخلية بالتدخل .. بينما أشار المقطع الثانى إلى تضرره من العاملين بإحدى المستشفيات بالمنطقة المشار إليها لعدم إجراء أشعة له، وطلبهم مبلغ 340 جنيه، ويناشد المسئولين بوزارة الصحة بالتدخل.

وأضاف المصدر؛ بالفحص تبين أن صاحب مقطعى الفيديو (صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم ببولاق الدكرور) كما تبين أنه قبل إنتشار وتداول مقطعى الفيديو ورصده توجه المذكور ومدير المطعم للقسم، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة الفاتورة وتم التصالح والتراضى بينهما.