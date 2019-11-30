أخبار مصر | "دافي على كافة أنحاء البلاد".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دافي على كافة أنحاء البلاد".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، 30 نوفمبر 2019، أكدت فيه أنه يسود طقس دافئ على كافة أنحاء البلاد، بارد ليلا.

وأوضحت الهيئة في بيانها: "يسود طقس دافئ علي كافة الانحاء نهاراً بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا".

ولفتت إلى أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط، فيه خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة الموج في البحر الأحمر فهي مضطربة ويتراوح ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف المتر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 13 25

الاسماعيلية 12 25

السويس 15 25

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 15 24

Advertisements

نخل 06 23

نويبع 18 24

طابا 13 22

كاترين 03 19

الطور 16 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 14 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 13 26

أسوان 15 27

أبو سمبل 13 26

الوادي الجديد 11 25

شلاتين 19 28

أبو رماد 18 27

حلايب 22 26

رأس حدربة 21 25