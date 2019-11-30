شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات جريئة.. دعارة مقنعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعترف لك يا سيدتى بأننى واحدة ممن لا تعرفينهم وربما لم تقابلى واحدة منهن في حياتك، لكنكم فقط تحترفون الكتابة عنا ولوما ووصفنا بأبشع الأوصاف.

أنا سيدة بلغت الأربعين من عمرى الآن، زوجى مهندس مرموق، نعيش في فيللا صغيرة في مدينة هادئة، لدى طفلين في مدارس أجنبية، لم يكن ينقصنا المال، ولم يكن زوجى يبحث عن الجمال.. فقط أحسسنا بأن قطار الزواج توقف بنا، فقدنا مشاعرنا وماتت الرغبة الجنسية، أصبحنا تقريبا لا نتحدث إلا نادرا.

كنا اعتتدنا أن نترك الأطفال لأمى ونسافر وحدنا في الصيف إلى أوروبا لتجديد حياتنا الزوجية، وفى إحدى الرحلات خرجنا لنسهر وبالصدفة دخلنا ملهى ليلى يقدم رقصات «إستربتيز».. وكانت هذه الليلة فارقة.. استعاد زوجى رغبته في معاشرتى كما كنا في البداية، وتطورت «اللعبة» فإقترح أن نستعين بصديقة أجنبية تشاركنا السهرة.. كنا مخمورين لا ندرى ماذا نفعل وأفقنا لنكتشف أننا حصلنا على «متعة» فائقة غيرت حياتنا.

بعدما عدنا من الرحلة أخذ زوجى يبحث –عبر الإنترنت- عن «رفقة» تشاركنا «لعبة الجنس» وهكذا كنا نسميها.. لم ينتبه أحدنا إلى أننا نزلنا إلى بحر بلا نهاية وان الدوامة سوف تبلعنا !.

لم يجد زوجى إمرأة عبر الإنترنت إلا بـ «مقابل مادى» رفضت وصرف نظر وغاب الموضوع من تفكيرنا، حتى كنا نقيم سهرة مع بعض العائلات الصديقة ومع الخمر والرقص أقمنا حفل «جنس جماعي».. كان زوجى ينظر إلى باستنكار وأنا بين يدى رجلا آخر، وأنا أشعر بالغيرة من زوجة صديقه التي يعاشرها زوجى.. ولكن في اليوم الثانى وجدت زوجى يراسل أصدقائه وجميعهم سعداء بما حدث.

طلبت من زوجى أن نتناقش في الأمر لكنه كان سعيدا لدرجة تتجاوز «إعمال العقل».. وكأننا خرجنا من «معتقل الزوجية» وتحررنا من العادات والتقاليد وأفكارنا عن الحلال والحرام.. وكلما طلبت مناقشته في الأمر إتهمنى بأننى «معقدة» ولا أعرف معنى التحرر.. ثم بدأ يقول أننى «باردة» ولا أتحمل عدة رجال معا.

الحقيقة أننى كنت أستمتع، بل وأشعر بالتفوق على زوجى فلم يعد من حقه أن يرفض لى طلبا ولا أن يغار على، بل بالعكس أصبحت «ملكة متوجة» لأنى ألبى طلباته وأجهز السهرات وأحيانا أغرى صديقاتى لمشاركتنا.. وتدريجيا أصبح من حق كل طرف فينا أن يستمتع أو يذهب إلى حفل بمفرده شريطة «المصارحة» وإبلاغ شريكه في الحياة.

كان زوجى شديد الدقة في إختيار الأصدقاء وكان يمنع التصوير أو الموبايلات عندما نبدأ الحفل، وكان ينصحنى إذا ذهبت بمفردى إلى أي «صديق».. وحدث ما لم نتوقعه لقد وقعت في غرام أحد الأصدقاء وهو «أعزب» وأدمنت معاشرته لى جنسيا وصارحت زوجى فلم يعترض.. كان المهم ان حياتنا الزوجية تستمر وأن نستمتع في الخفاء وبسرية تامة دون أن نتعرض لفضيحة أو يعلم أهلنا بأن لنا «نمط حياتنا مختلف» !.

وفى لحظة نشوة قررنا أنا وصديق زوجى أن نصور اللحظة الحميمية التي نعيشها، وعندما أخبرت زوجى ثار وهاج خشية أن يفضحنا.. ربما أكون أخطأت ولكن في النهاية هو من أقنعنى أن أشاركه ما يفعل وجعلنى أرتبط بغيره.

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أنا الآن خائفة ومرعوبة من نتيجة التصوير وأنتبت فجأة إلى مصير أطفالى لو حدثت لنا فضيحة وأخشى أن أطالب صديقنا بالفيديو يكون لديه نسخة ثانية أو يتهرب أو تحدث مشكلة.. فماذا أفعل ؟!.

يا مدام:

ترددت كثيرا قبل أن أرد عليك، فقد وجدت قدر من التبجح والبساطة وأنت تتحدثين عن «علاقات شاذة» ومحرمة وكأن هذا «نمط حياة».. كنت أنوى أن أتجاهل رسالتك لكنى رأيت أنها قد تقدم «العبرة والعظة» لمن يفكر في الإستهتار بقدسية الحياة الزوجية، ويموت ضميره لدرجة عدم الإحساس بالحرام أو الشعور بالذنب.

ما تفعلينه أنت وزوجك «جريمة» بكل المقاييس، جريمة تطيح بكل الأعراف والقيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، تم تكرارها بلذه وسعادة رغم أنها علاقات مقززة وتثير الغثيان !.

إنها «دعارة مقنعه» وإتجار بالنساء بـ (نظام المقايضة)، الذي عرفه المجتمع المصرى بما يسمى بجرائم (تبادل الزوجات).. أنا رأيت كثيرا على مواقع التواصل الإجتماعى «تويتر والفيسبوك» حسابات معنونه بأسماء «محارم» أو «كابل لكابل» أو «قواد زوجتى» أو «أنا وأمى».. وهى بكل أسف حسابات من مختلف البلدان العربية تؤكد أن ما نصنفه «جريمة» في مصر ونعاقب مرتكبيها قد أصبح «أسلوب شاذ» وقبيح للعلاقات الجنسية!.

لكننى بالفعل لم أفهم إطلاقا نفسية لرجل الذي يرى إمرأته وهى «شرفه وعرضه» تعاشر رجالا مختلفين أمام عينيه، وأعتبرت ان ما يحدث في «العالم الإفتراضى» هو شكل من أشكال الدعارة.. فحتى مواقع (أفلام البورنو) التي تخاطب العرب قد خصصت لهم أفلاما تستطيع أن ترى فيها بوضوح الزوج يراقب زوجته بينما رجل آخر يعاشرها!.

لكنى لم أتصور أن أقرأ كلمات تصفين بها سعادتك أنت وزوجك، وتفوقك عليه بالزنا سرا، بل وتورطين صديقاتك في تلك العلاقات الشاذه !.

(المقايضة) بإختصار تعتمد على «مراكز الشذوذ» في عقليات تربت على إرتكاب كافة المعاصى وإنتهاك كل الحرمات في الظلام.. وبدلا من دفع «المال» ثمنا للمتعة المحرمة يتم تقديم «الزوجة» لزوج المرأة الآخرى.. هذا ما تفعلونه أنتم وأصدقاءكم الذين أطاحوا بنظام الكون نفسه ومنظومة القيم والأخلاق!.

والآن فقط تذكرت أن لديكم أولاد قد يعايرون بكما في المستقبل، وينبذهم المجتمع بسبب «لعبة الجنس» التي يجرمها القانون ويؤثمها الشرع.. ألم تسمعى من قبل عن القبض على شبكات «تبادل زوجات» ومعاقبتهم بالسجن؟.

أنا لست متحمسة لتبديد مخاوفك من شريط جنسى تم تصويره بإرادتك، ولا متعاطفة معكم جميعا على الإطلاق.. إن تمت «الفضيحة» فهذا أقل عقاب تستحقونه.. وإن لم تتم أتمنى ان تعودا لرشدكما وتتذكرا «الحلال والحرام» ولا تصبحوا عبيدا لشهوات محرمة !.