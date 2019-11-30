شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «الإعلاميين السياسيين» تكرم 40 عضوًا من البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تكرم رابطة الإعلاميين السياسيين رموز البرلمان المصري السبت بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشارعمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب ووكيلي المجلس. وتم اختيار قائمة رموز البرلمان من خلال استطلاع رأي لأكثر من ١٥٠ اعلامي وخبير سياسى اختاروا افضل النواب خلال الفصل التشريعي الأول وفق معايير النشاط الرقابي والتشريعي والخدمي لدوائرهم. من أبرز الأسماء التي سيتم تكريمها من ضمن ٥٠ نائب تم اختيارهم كمال احمد وعبدالمنعم العليمي واشرف رشاد ومجدي ملك وعلاء عابد واحمد الجيني وعبدالهادي القصبي وأيمن ابوالعلا وضياء الدين داود واسامه هيكل وصلاح حسب الله وشرين فراج وفرج عامر وعماد محروس وعماد سعد وجمال شيحه ومصطفى بكرى وعبدالحميد كمال وعلاء والي ومجدي بيومي وإيهاب الخولى.

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