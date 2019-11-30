شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يكرم أبوالعلا السلاموني ويمنحه درع الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، عضو لجنة التحكيم بمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب بالمحافظات، على هامش حفل ختام فعاليات المهرجان أمس بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ومنحه درع الجامعة، وهو من أبرز خريجي جامعة القاهرة، وأحد الأساتذة الذين تعلم رئيس جامعة القاهرة الفلسفة على أيديهم قبل التحاقه بالتعليم الجامعي.

وقال الدكتور محمد الخشت، أنه لن ينسى ما كان يعطيه الأستاذ الكبير أبوالعلا السلاموني، من وقت كبير له في المناقشات أثناء مرحلة التعليم الثانوي، وكيف شجعه على الاتصال بالدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف المصري، عندما اكتشف مجموعة من الأخطاء العلمية في الكتاب المقرر على الثانوية العامة في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

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وشهد التكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ومحافظ البحيرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

ويعد «أبوالعلا السلاموني» أكثر كتاب المسرح المصري، تميزًا وإنتاجًا، حيث كتب أكثر من أربعين مسرحية منها: «محكمة الحكماء، دكتوراه في الحب، أبونضارة، فرسان الله والأرض، الحريق، رجل في القلعة، أبوزيد في بلدنا، المزرعة» وغيرها.

ونال «السلاموني» العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية 1984، وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1986، وجائزة الدولة في التفوق في الفنون 2012، وآخرها جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2018.