شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يزور دار الأوبرا المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، زيارة مثمرة لدار الأوبرا المصرية بحث خلالها سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ودار الأوبرا المصرية، وكان في استقباله الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وخلال اللقاء أكد سعود حرص الجامعة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الأنشطة الطلابية، مشيداً بدور دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الرفيعة على مر التاريخ، خاصة مع تفردها على مستوى الوطن العربي أجمع كمركز إشعاع حضاري متكامل.

ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي صابر بدور جامعة عين شمس في مجال الأنشطة الطلابية وتميز طلابها في مختلف المجالات الفنية والثقافية وبخاصة المسرح والغناء.

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وأضاف سعود أن جامعة عين شمس تهتم بالنشاط الطلابي إيمانا بدوره في صقل وبناء شخصية الطالب وترسيخ الحس والتذوق الفني لمختلف الفنون الرفيعة.

كما استعرض دور كلية التربية النوعية بالجامعة وكذلك كلية الآداب من خلال قسمي النقد والدراما والإعلام في مختلف مجالات الأدب والثقافة والفنون.

وأكد التعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى حاليا لاستكمال جهود الجامعة في تطوير المسرح وتجديده على أحدث النظم والأساليب.

ومن المقرر أن يبدأ تدريب مجموعة من فنيي المسرح بالجامعة داخل دار الأوبرا المصرية للاستفادة من خبرات كوادرها.

هذا ويستعد الجانبان لتوقيع بروتوكول تعاون موسع في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وتنظيم الندوات التثقيفية، وبخاصة في مجال التذوق الفني، بالاضافة إلى ورش عمل في المجالات المختلفة.