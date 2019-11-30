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محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن ومديري المديريات في أول يوم عمل له

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الجمعة، اجتماعا مع رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية في أول يوم عمل بالمحافظة، مؤكدا حرصه الشديد خلال الفترة القادمة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين التي تخص حياتهم اليومية في مجالات (الصحة – التعليم – النظافة – المرور والمياه والصرف الصحي والتقنين وتطهير الترع والمصارف بالتعاون مع الري ) والإرتقاء بمستوى الخدمات كافة، وتحقيق رضا المواطن.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن والأحياء، ورفع كافة تراكمات القمامة أولاً بأول ومراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة تسهيلاً على المواطنين، كما شدد سيادته على إيقاف توصيل المرافق للمباني المخالفة، سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، مع الإستمرار في إجراءات التقنين.

وفي ذات السياق، أكد محافظ القليوبية خلال اللقاء، على حسن التعامل مع المواطنين، مشددا على ضرورة إلتزام جميع المسئولين والعاملين بالانضباط وأداء واجبات عملهم بكل أمانة وضمير، لأنه سيتم محاسبة المقصرين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ أن الجميع يعمل من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات والعمل من أجل راحتهم وحل مشكلاتهم.

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