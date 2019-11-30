شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث تنفيذ «مشروعات قومية» مع سفير بلغاريا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، لوبومير بوبوف، لمناقشة سبل وأوجه التعاون بين البلدين بمجالات التصنيع المختلفة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

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ناقش الطرفان، آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البلغارية فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى والمدنى لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، كما تناولا أهم المشروعات التى تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربى، وكذا المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر- 2030.

وأشاد بوبوف، بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها فى مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التى تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، مشيرا إلى مشاركة عدة شركات بلغارية فى معرض السلاح «أيدكس 2018» بالقاهرة، مؤكدا أنه سوف يقوم ببحث وتشجيع شركات بلغارية أخرى للمشاركة فى معرض السلاح القادم «EDEX 2020»، كما عرض رغبة العديد من الشركات البلغارية فى إقامة شراكات صناعية عدة فى مصر من خلال التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربى نظرا لما تتمتع به هذه الشركات والوحدات من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية عالية المستوى، مشيدًا بالاستقرار الذى تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.

وقدم سفير بلغاريا لدى مصر، الدعوة للدكتور محمد سعيد العصار، لحضور المعرض الدولى الرابع عشر للمعدات والخدمات الحربية المقام بمدينة «بلوفديف» ببلغاريا خلال الفترة من ٢٧ الى ٣٠ مايو من العام المقبل، وعرض إمكانية اشتراك بعض شركات الإنتاج الحربى بعرض منتجاتها خلال المعرض.