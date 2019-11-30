شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «استقبال وطوارئ» قصر العينى بـ«181 مليون جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بسير الأعمال داخل مشروع تطوير وإحلال وتجديد مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى بمستشفيات جامعة القاهرة، والجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات والتجهيزات والمرافق بالجودة المطلوبة، والتى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تجديد وتأهيل مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، وذلك لتحسين الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتمكين المستشفى من استقبال الأعداد المتزايدة من مرضى الطوارئ.

واستمع «عبدالغفار»- خلال تفقده المستشفى أمس، بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العينى، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور أحمد على، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ- إلى شرح تفصيلى حول آخر المستجدات فى أعمال التطوير بالمشروع، الذى يُقدر بتكلفة إجمالية تصل إلى 181 مليون جنيه، بسعة 103 أَسِرّة بدلًا من 35 سريرًا، بالإضافة إلى تجهيز 5 غرف عمليات، وبنك للدم، ومعمل للتحاليل، وغرفة تعقيم، وصيدلية طوارئ، وقسم للأشعة، وجهاز رنين، وجهازى CT، و3 أجهزة سونار، وقسم للعظام، وقسم للقلب والمخ والأعصاب.