شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك فرايدى»: إقبال متوسط.. والتخفيضات تصل 70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عروض الأون لاين 3 أنواع، مجدية ووهمية و(لوى دراع)، تشترط عليك شراء أكثر من قطعة للحصول على تخفيض».. هكذا وصفت «مريم» عروض الجمعة البيضاء هذا العام، عبر مواقع التسوق على شبكة الإنترنت.

وأضافت: «كل سنة بستنى نوفمبر بشكل عام عشان التخفيضات، والسنة دى اشترينا الأجهزة الكهربائية لأخويا عشنا هيتجوز، واتفقت مع صديقتى لمشاركة أحد عروض (اشترى قطعة واحصل على الأخرى بخصم معين)، لتوزيع الخصم علينا».

وبموازاة التسوق الإلكترونى، تواصلت فعاليات «بلاك فرايدى»، التى تُعرف عالميا بـ«الجمعة السوداء» أو «البيضاء» فى بعض الدول، فى يومها الأخير، والتى تعد موسم شراء سنويًا عالميًا يُقام فى الجمعة الأخيرة من نوفمبر، ويتهافت المستهلكون على المحال.

وفى وسط المدينة، استغلت محال الملابس والأحذية التى تواجه كسادًا على مدار العام، مناسبة الجمعة البيضاء لإعادة تسويق منتجاتها بتخفيضات تراوحت بين ٣٠٪ و٥٠٪ ووصلت فى بعض المحال إلى ٧٠٪، وعرضت محال البدل الرجالية عروضًا مغرية كشراء بدلة والحصول على الثانية هدية، وبالرغم من ذلك شهدت المحال إقبالًا تحت المتوسط.

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أما فى سيتى ستارز، أحد أشهر المراكز التجارية بمدينة نصر، فشهدت المتاجر إقبالا متوسطا بحلول منتصف نهار الجمعة البيضاء فى غالبية المحال، رغم وصول التخفيضات فى بعضها إلى ٧٠٪، فيما عدا محال الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل التى شهدت إقبالا كبيرا، حتى إن منفذ إحدى ماركات الأحذية العالمية الذى يعرض شراء زوجين من الأحذية بـ١٨٩٩ جنيهًا، اضطر القائمون عليه إلى إغلاق باب المتجر حتى يخف الزحام، ثم يقومون بالسماح مرة أخرى للزبائن بالدخول.

وامتدت الطوابير أمام غرف القياس والكاشيرات فى غالبية متاجر الملابس، وبخاصة ماركات الملابس التركية، والتى وصلت التخفيضات فيها إلى ٧٠٪.

أميرة أحمد، فتاة عشرينية تعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، تابعت عروض الجمعة البيضاء الممتدة من أول نوفمبر، غير أن زحام الجمعة تسبب فى إخفاقها بالحصول على تجربة شرائية جيدة «بسبب الزحام الطويل على البروفات، كل الحاجات اللى اشتريتها كانت بالشبه مش بالمقاس المظبوط وقلت أنا وحظى».

أما يمنى أحمد، زوجة عشرينية، فتنتظر حدثًا سعيدًا فى غضون عدة أشهر، وفكرت فى أن تستفيد من عروض الجمعة البيضاء لشراء احتياجات الرضيع القادم، مثل مقعد السيارة وعربة الأطفال، ومن ثم بدأت رحلتها مع استكشاف العروض والبحث عنها.

فى البداية، حذرها زوجها من أن تقع فريسة للغش «جوزى قالى إن التخفيضات بتكون وهمية عادة، وبيرفعوا السعر قبلها، وبعدين ينزلوه تانى، فخلانى مترددة جدًا». لاحقًا، قررت يمنى استخدام التطبيق الإلكترونى «كان بكام؟»، وهو تطبيق مخصص لاكتشاف التخفيضات الوهمية، وتابعت: «الأبليكيشن ده جميل جدًا، بتدخلى عليه الحاجة اللى ناوية تشتريها، يقوم مطلعلك رسم بيانى كده بسعرها على مدار السنة، أغلب الحاجات بتكون وهمية، يعنى يقولك عملنا تخفيض 30%، والتخفيض اللى حاصل لا يتعدى 5%، وحاجات أصلًا ده كان سعرها ودون مبالغة نزلت جنيه واحد».

ونظرًا لظروف حملها، اقتصرت تجربة يمنى على عروض الأون لاين على المتجرين الإلكترونيين الأشهر: «مش هقدر أنزل فى الزحمة اللى بتحصل فى الشوارع بسبب البلاك فرايدى، الأون لاين فيه عروض كويسة برضو مانكرش، بس بحس إن فى حاجات محتاجة تتقارن على أرض الواقع، عشان كدة الأون لاين أحسن بالنسبالى». من ناحية أخرى، يمثل الشراء الإلكترونى مخاطرة كبيرة بالنسبة ليمنى، بسبب تأخر الشحن، مما يجعل اكتشاف عيوب المنتج وإمكانية تبديله عملية مؤجلة.