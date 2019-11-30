شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«المتحدة للخدمات الإعلامية» ينفي علاقة الشركة بالقبض على ياسر سليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مصدر مسؤول بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الشركة ليس لها أدنى علاقة بعملية القبض على المنتج ياسر سليم.

وقال المصدر إن «سليم» غادر منصبه بالشركة منذ ٦ أشهر، ولا توجد أي علاقة عمل بينه وبين الشركة منذ ذلك التاريخ.

ونفى المصدر وجود أي شيكات بين الشركة و«سليم» متأخرة، مؤكدًا أن كل التعاملات المالية تم تسويتها منذ خروجه منها.