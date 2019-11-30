شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجر يغادر القاهرة ويتوجه إلى الأقصر لزيارة المعالم السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن يزور الرئيس المجري وزوجته خلال تواجدهما بمحافظة الأقصر، صباح الغد، معابد ومقابر المدينة الفرعونية في جولة تستغرق ساعات في عاصمة السياحة العالمية. محافظ الأقصر يستقبل رئيس جمهورية المجر Advertisements محافظ الأقصر يستقبل رئيس جمهورية المجر

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