شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا مرقس يكلف كاهنين جديدين بالخدمة فى شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صلى الأنبا مرقس ، مطران إيبارشية شبرا الخيمة، القداس الإلهي صباح اليوم، وعين خلال الصلاة اثنين من خدام الإيبارشية في درجة القسيسية، وهما الشماس أمجد صالح باسم القس تادرس، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ومار بولس بقرية قلما، والشماس ميلاد مكين، كاهنًا باسم القس بيشوي على كنيستي السيدة العذراء بقرية المنيرة، والمريمات بقرية الحوالة.

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وسافر الكاهنان الجديدان إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للتكليف بالخدمة.