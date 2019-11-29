شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا مرقس يكلف كاهنين جديدين بالخدمة فى شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وسافر الكاهنان الجديدان إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للتكليف بالخدمة.
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