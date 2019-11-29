شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك المارون يترأس قداس بكنيسة مارجرجس بشبرا بعد تجديدها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ، بطريرك المارون صلوات القداس في كنيسة دير مار جرجس للآباء اللعازريين في شبرا بالقاهرة، بعد ترميمها، وقد عاونه راعي الإيبارشية المطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان والأب زياد الحداد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق ولفيف من الكهنة بحضور سفير لبنان علي الحلبي وحشد من المؤمنين.

من جانبه قال البطريرك الراعي ، إن العالم يتخبط في شؤونه، شرور في كل مكان، حروب نزاعات، ظلم، إفقار، تهجير، كل هذا سببه الأساسي، جهل الله.

وأضاف: العالم لا يعرف الله، ينبغي أن يعرف الله لكي يُحسن تدبير مسيرة التاريخ، فتاريخ البشر ليس للهدم ولا للحرب ولا للإعتداءات على الإنسان بأي شكل من الأشكال، ولا لتهجير الشعوب ولا لإفقارها، بل من أجل أن يعيش الناس بأمان وعدل وإنصاف

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وتابع: لذلك نحن نصلي اليوم لكل مسؤول، أكان في العائلة أم في الكنيسة أم في المجتمع أم في الدولة كي يعرف الله وان يشهد له.

وعن لبنان قال الراعي: إذ نأتي من لبنان، الذي يعيش متخبطًا في أزماته السياسية والإقتصادية والمعيشية والإجتماعية كما تعلمون، وإن كل من التقينا بهم من مسؤولين ومؤمنين في مصر العزيزة، وعلى رأسهم رئيس البلاد والبابا تاواضروس، يكلموننا اليوم عن لبنان وكلهم قالوا أنهم يصلون لأجله.

وأردف: لذلك أتجرأ وأقولها اليوم، لو أن المسؤولين عندنا يعرفون حقيقةً الله لما وصلنا إلى ما نحن عليه، الباب الوحيد للخروج من الأزمات عندنا، حسب إنجيل اليوم، هو معرفة الله، لأن الله حب، وحقيقة وعدالة واستقرار وترقي وازدهار وعيش الناس بكرامة.

واختتم : لذلك نحن نصلي معكم اليوم كي يعرف المسؤولون عندنا وفي كل مكان لا سيما لمن هم من أسياد هذا العالم وهم يخططون للهروب والإستبداد بالشعوب والتجارة بأسلحتهم، كما قال قداسة البابا فرنسيس، نصلي لكي يمس الله ضمائرهم وينير عقولهم لكي يعرفوا الله.