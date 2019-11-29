الأوقاف: علاقة الحديث فى الشأن العام بالأمن القومى موضوع لقاء الأهرام الرابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، ومؤسسة الأهرام ، جلسة الحوار الوطني التحضيرية الرابعة لمؤتمر الشأن العام الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، مساء يوم السبت ٦ ديسمبر المقبل، تحت عنوان : علاقة الحديث في الشأن العام بالأمن القومي المصرى.
وتعقد الجلسة، فى مؤسسة الأهرام بحضور نخبة وطنية تضم دبلوماسيين ومتخصصين في قضايا الأمن القومي وعلماء دين وسياسيين وقانونيين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ، للخروج برؤية وطنية حول هذا المحور بصفة خاصة وقضايا الشأن العام بصفة عامة ، تمهيدا لإعداد التصور الوطني العام للمؤتمر.
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