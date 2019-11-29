شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - والفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) .
وذلك بإجمالي جوائز مالية قدرها مليون ومائة ألف جنيه على النحو التالي :
الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثاني 140 ألف جنيه والفرع الثاني : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثاني 100 ألف جنيه .
وسيتم تكريم أوائل الفائزين في المسابقة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441هــ بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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